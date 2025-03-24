Карпин: у Облякова присутствует прогресс в его хроническом повреждении

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему полузащитник ЦСКА Иван Обляков не остался в команде на товарищеский матч с Замбией 25 марта.

«Вчера Обляков не тренировался. С какого перепугу вы решили, что он будет играть? Я точно такого не говорил. Сказал, что будем посмотреть. Прогресс в его хроническом повреждении присутствует. Не удалось его подвести к игре, чтобы исключить минимальный риск, что это может ухудшиться.

Шансы есть у всех и всегда. Он приехал, потому что у него был шанс. Этот шанс не удалось реализовать», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.