Карпин: у Облякова присутствует прогресс в его хроническом повреждении
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему полузащитник ЦСКА Иван Обляков не остался в команде на товарищеский матч с Замбией 25 марта.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Замбия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Вчера Обляков не тренировался. С какого перепугу вы решили, что он будет играть? Я точно такого не говорил. Сказал, что будем посмотреть. Прогресс в его хроническом повреждении присутствует. Не удалось его подвести к игре, чтобы исключить минимальный риск, что это может ухудшиться.
Шансы есть у всех и всегда. Он приехал, потому что у него был шанс. Этот шанс не удалось реализовать», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
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