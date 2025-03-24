Кечинов: Глушенкову сложно получать удовольствие от футбола, у него не всё получается

Бывший футболист Валерий Кечинов высказался об игре вингера санкт-петербургского «Зенита» Максима Глушенкова в текущем сезоне.

«У Глушенкова не получается в 2025 году. По-моему, первые семь матчей за «Зенит» у него были просто великолепные до травмы. Он показывал отличный футбол, отдавал и забивал. На тот момент это был самый лучший игрок в РПЛ. После тех повреждений Глушенков не до конца восстановился, не почувствовал вкус футбола и не набрал оптимальных кондиций. Сложно получать удовольствие, когда у тебя что-то не получается. Травмы выбивают футболиста из колеи. Когда у игрока хороший ход, он хорошо себя чувствует и присутствует уверенность. Ему нужно дать какое-то время, ведь он умеет играть», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.