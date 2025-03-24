Кечинов: игра между Россией и Замбией — это не тот матч, где всё будет в одну калитку

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался о предстоящей товарищеской встрече между сборными России и Замбии.

«Замбия — крепкая африканская команда, где все футболисты хорошо готовы физически и атлетически. Сборной России будет гораздо сложнее, чем с Гренадой. Я слышал, что у Замбии не приедут трое ключевых футболистов, однако другие игроки сборной захотят себя показать и проявить. Это не тот матч, где всё будет в одну калитку», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Сборная России встретится со сборной Замбии во вторник, 25 марта. Игра будет закрывать мартовский тренировочный сбор для подопечных Валерия Карпина. Ранее национальная команда России разгромила сборную Гренады со счётом 5:0.