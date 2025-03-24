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Экс-игрок «Урала» Лунгу: приезжаешь в чужую страну, а президент встречает тебя, как отец

Экс-игрок «Урала» Лунгу: приезжаешь в чужую страну, а президент встречает тебя, как отец
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Бывший форвард «Урала» Чисамба Лунгу рассказал о взаимоотношениях с президентом клуба Григорием Ивановым.

Григорий Иванов называл тебя и Олега Шатова своими сыновьями.
— И это фантастика! Ты приезжаешь в чужую страну, а президент твоего нового клуба встречает тебя, как отец. Невероятные чувства. Я первый африканец в истории «Урала». До сих пор благодарен мистеру Иванову за то, что поверил в меня. Благодаря его вере я хорошо выполнял свою работу на поле.

— Иванов не звал тебя работать в «Урал»?
— Нет. Всё ещё играю в «СиндЕкате» — и придётся его покинуть, если устроюсь в «Урал». Там будет полный рабочий день. Думаю, для этого ещё слишком рано — нужно узнать больше о работе тренера и поработать с детьми, — приводит слова Лунгу Sport24.

Завершивший карьеру в 2024 году вингер Чисамба Лунгу вернулся в Россию и выступает за медиафутбольный клуб «СиндЕкат» из Екатеринбурга. Экс-полузащитник «Урала» Олег Шатов работает в клубе в качестве исполняющего обязанности главного тренера с ноября прошлого года.

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