Экс-игрок «Урала» Лунгу: приезжаешь в чужую страну, а президент встречает тебя, как отец

Бывший форвард «Урала» Чисамба Лунгу рассказал о взаимоотношениях с президентом клуба Григорием Ивановым.

— Григорий Иванов называл тебя и Олега Шатова своими сыновьями.

— И это фантастика! Ты приезжаешь в чужую страну, а президент твоего нового клуба встречает тебя, как отец. Невероятные чувства. Я первый африканец в истории «Урала». До сих пор благодарен мистеру Иванову за то, что поверил в меня. Благодаря его вере я хорошо выполнял свою работу на поле.

— Иванов не звал тебя работать в «Урал»?

— Нет. Всё ещё играю в «СиндЕкате» — и придётся его покинуть, если устроюсь в «Урал». Там будет полный рабочий день. Думаю, для этого ещё слишком рано — нужно узнать больше о работе тренера и поработать с детьми, — приводит слова Лунгу Sport24.

Завершивший карьеру в 2024 году вингер Чисамба Лунгу вернулся в Россию и выступает за медиафутбольный клуб «СиндЕкат» из Екатеринбурга. Экс-полузащитник «Урала» Олег Шатов работает в клубе в качестве исполняющего обязанности главного тренера с ноября прошлого года.