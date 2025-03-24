Гранат: плохая форма Глушенкова связана с командными действиями игроков «Зенита»

Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Гранат высказался о причинах спада в игре нападающего «Зенита» Максима Глушенкова. Ранее футболист заявил, что впервые получил удовольствие от игры в 2025 году в матче сборных России и Гренады.

«Конечно, так и есть, что Глушенков не получает удовольствия от своей игры в «Зените». Это видно по его показателям и целостному футболу всей команды. Всё взаимосвязано: когда вся команда играет на уровне, то и все футболисты выступают хорошо. Мне кажется, что плохая форма Глушенкова зависит от командных действий. Если вспомнить, когда он только попал в «Зенит», то Клаудиньо и Вендел отлично играли, и у «Зенита» всё получалось, сейчас такого нет», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.