Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Англия — Латвия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гранат: плохая форма Глушенкова связана с командными действиями игроков «Зенита»

Гранат: плохая форма Глушенкова связана с командными действиями игроков «Зенита»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Гранат высказался о причинах спада в игре нападающего «Зенита» Максима Глушенкова. Ранее футболист заявил, что впервые получил удовольствие от игры в 2025 году в матче сборных России и Гренады.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16'     2:0 Адамов – 42'     3:0 Дзюба – 43'     4:0 Фомин – 53'     5:0 Бакаев – 60'    

«Конечно, так и есть, что Глушенков не получает удовольствия от своей игры в «Зените». Это видно по его показателям и целостному футболу всей команды. Всё взаимосвязано: когда вся команда играет на уровне, то и все футболисты выступают хорошо. Мне кажется, что плохая форма Глушенкова зависит от командных действий. Если вспомнить, когда он только попал в «Зенит», то Клаудиньо и Вендел отлично играли, и у «Зенита» всё получалось, сейчас такого нет», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Глушенков: Соболев обещал 20 голевых действий? Больше зимних кубков надо проводить
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android