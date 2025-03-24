Константинос Карецас стал самым молодым автором гола в Лиге наций

В ответном стыковом матче Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Шотландии и Греции (0:3), полузащитник гостей Константинос Карецас отметился забитым голом и установил исторический рекорд турнира.

Футболист стал самым молодым автором гола в истории турнира. На момент встречи греку было 17 лет 124 дня. Ламину Ямалю, который также отметился забитым мячом в тот день, было 17 лет 253 дня.

Сборная Греции после поражения в первом матче со счётом 0:1 смогла отыграться во второй встрече, забив три безответных мяча, и одержала победу в двухматчевом противостоянии с стыках, обеспечив себе место в Лиге А Лиги наций УЕФА.