Константинос Карецас стал самым молодым автором гола в Лиге наций
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В ответном стыковом матче Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Шотландии и Греции (0:3), полузащитник гостей Константинос Карецас отметился забитым голом и установил исторический рекорд турнира.
Лига наций УЕФА . Стыковые матчи А/В. 2-й матч
23 марта 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Шотландия
Окончен
0 : 3
Греция
0:1 Константелиас – 21' 0:2 Карецас – 42' 0:3 Дзолис – 46'
Футболист стал самым молодым автором гола в истории турнира. На момент встречи греку было 17 лет 124 дня. Ламину Ямалю, который также отметился забитым мячом в тот день, было 17 лет 253 дня.
Сборная Греции после поражения в первом матче со счётом 0:1 смогла отыграться во второй встрече, забив три безответных мяча, и одержала победу в двухматчевом противостоянии с стыках, обеспечив себе место в Лиге А Лиги наций УЕФА.
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