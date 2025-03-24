Гранат не исключил вероятность, что сборная России разгромит Замбию

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат высказался о предстоящем товарищеском матче национальной команды со сборной Замбии. Игра пройдёт во вторник, 25 марта.

«Хотелось бы, чтобы сборная Замбии оказалась более серьёзной командой, чем Гренада. Возможно, у замбийцев есть какой-то план — наверняка они разбирают нашу сборную и тщательно готовятся к матчу. В любом случае будет интересно посмотреть на эту игру. Есть вероятность, что сборная России выиграет с разгромным счётом, потому что мы не знаем, насколько качественная национальная команда Замбии», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.