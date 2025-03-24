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19-летний Алексей Батраков высказался о роли капитана «Локомотива» в игре с «Динамо» Мх

19-летний Алексей Батраков высказался о роли капитана «Локомотива» в игре с «Динамо» Мх
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Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков поделился эмоциями после выхода на поле с капитанской повязкой в матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо».

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
11 марта 2025, вторник. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 2
Локомотив М
Москва
0:1 Ненахов – 13'     1:1 Аззи – 23'     1:2 Пиняев – 54'    
Удаления: Кагермазов – 46' / нет

«Это большая ответственность для меня, я говорил, что для меня очень ценно, что тренерский штаб доверил мне капитанскую повязку в таком юном возрасте. Это была моя мечта, я был капитаном в академии и молодёжке. Игра с «Динамо» в РПЛ получилась интересной для зрителя. Было очень много опасных моментов. Было видно, что мы были заряжены и бились до последних минут», — заявил Батраков в эфире «Матч ТВ».

«Локомотив» вышел в полуфинал Пути регионов Кубка России, одержав победу над махачкалинским «Динамо» со счётом 2:1. 19-летний полузащитник красно-зелёных Алексей Батраков впервые появился на поле в качестве капитана команды. Воспитанник «Локомотива» является и лучшим бомбардиром, и лучшим ассистентом клуба в текущем сезоне. Всего на его счету 12 голов и 10 голевых передач в 27 матчах.

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