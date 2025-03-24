Чисамба Лунгу: по факту ни разу не сталкивался с расизмом в России

Бывший футболист «Урала» и сборной Замбии Чисамба Лунгу поделился воспоминаниями о периоде карьеры, проведённом в России.

— Что больше всего нравится в России, а к чему так и не привык?

— Для меня Россия — второй дом, люблю здесь всё. В 2008-м я приехал в Москву с агентами, но контракт с «Уралом» подписал только в 2010-м — и в это время было тяжело адаптироваться в стране. Успело сложиться, неверное, впечатление о русских — из-за тех, кто говорил о расизме в России. Но по факту никогда с расизмом не сталкивался. Соперники пытались задеть оскорблениями, но не потому, что я им не нравился. Тебя пытаются вывести из равновесия, сбить с толку, — приводит слова Лунгу Sport24.

Чисамба Лунгу выступал в России за екатеринбургский «Урал» с 2010 по 2017 год. Летом прошлого года экс-футболист сборной Замбии завершил профессиональную карьеру. Сейчас Лунгу играет в составе медиафутбольного клуба «СиндЕкат» из Екатеринбурга.