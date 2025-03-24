Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Англия — Латвия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чисамба Лунгу: по факту ни разу не сталкивался с расизмом в России

Чисамба Лунгу: по факту ни разу не сталкивался с расизмом в России
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Урала» и сборной Замбии Чисамба Лунгу поделился воспоминаниями о периоде карьеры, проведённом в России.

— Что больше всего нравится в России, а к чему так и не привык?
— Для меня Россия — второй дом, люблю здесь всё. В 2008-м я приехал в Москву с агентами, но контракт с «Уралом» подписал только в 2010-м — и в это время было тяжело адаптироваться в стране. Успело сложиться, неверное, впечатление о русских — из-за тех, кто говорил о расизме в России. Но по факту никогда с расизмом не сталкивался. Соперники пытались задеть оскорблениями, но не потому, что я им не нравился. Тебя пытаются вывести из равновесия, сбить с толку, — приводит слова Лунгу Sport24.

Чисамба Лунгу выступал в России за екатеринбургский «Урал» с 2010 по 2017 год. Летом прошлого года экс-футболист сборной Замбии завершил профессиональную карьеру. Сейчас Лунгу играет в составе медиафутбольного клуба «СиндЕкат» из Екатеринбурга.

Материалы по теме
Экс-игрок «Урала» Лунгу: приезжаешь в чужую страну, а президент встречает тебя, как отец
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android