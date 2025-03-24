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Литва — Финляндия, результат матча 24 марта 2025, счет 2:2, 2-й тур квалификации ЧМ-2026

Литва и Финляндия сыграли вничью в результативном матче 2-го тура отбора ЧМ-2026
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Закончился матч 2-го тура квалификационного турнира к чемпионату мира 2026 года, в котором встречались сборные Литвы и Финляндии. Игра проходила на стадионе «Дарюс и Гиренас» в Каунасе (Литва). Команды не смогли выявить победителя, встреча завершилась результативной ничьей — 2:2.

ЧМ-2026 — Европа . Группа G. 2-й тур
24 марта 2025, понедельник. 20:00 МСК
Литва
Окончен
2 : 2
Финляндия
0:1 Кайринен – 4'     0:2 Похьянпало – 17'     1:2 Кучис – 39'     2:2 Гинейтис – 69'    

На четвёртой минуте полузащитник гостей Каан Кайринен вывел свою команду вперёд. На 17-й минуте нападающий сборной Финляндии Йоэль Похьянпало удвоил преимущество своей команды ударом с пенальти. На 39-й минуте нападающий литовцев Армандас Кучис отыграл один мяч. На 69-й минуте хавбек Гвидас Гинейтис восстановил равенство в счёте.

После двух проведённых встреч сборная Финляндии с четырьмя очками занимает первое место в группе G. Литва набрала своё первое очко в отборе и располагается на третьей строчке.

Календарь отборочного турнира к ЧМ-2026
Группы отборочного этапа ЧМ-2026
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