Литва и Финляндия сыграли вничью в результативном матче 2-го тура отбора ЧМ-2026

Закончился матч 2-го тура квалификационного турнира к чемпионату мира 2026 года, в котором встречались сборные Литвы и Финляндии. Игра проходила на стадионе «Дарюс и Гиренас» в Каунасе (Литва). Команды не смогли выявить победителя, встреча завершилась результативной ничьей — 2:2.

На четвёртой минуте полузащитник гостей Каан Кайринен вывел свою команду вперёд. На 17-й минуте нападающий сборной Финляндии Йоэль Похьянпало удвоил преимущество своей команды ударом с пенальти. На 39-й минуте нападающий литовцев Армандас Кучис отыграл один мяч. На 69-й минуте хавбек Гвидас Гинейтис восстановил равенство в счёте.

После двух проведённых встреч сборная Финляндии с четырьмя очками занимает первое место в группе G. Литва набрала своё первое очко в отборе и располагается на третьей строчке.