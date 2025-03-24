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В «Реале Сосьедад» заявили, что не знают, когда Захарян сможет вернуться к тренировкам

В «Реале Сосьедад» заявили, что не знают, когда Захарян сможет вернуться к тренировкам
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Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате поделился мнением о процессе восстановления игрока клуба Арсена Захаряна после травмы.

— Как проходит восстановление Арсена Захаряна? Есть ли примерные сроки его возвращения?
— На сегодняшний день у нас нет даже приблизительного представления, когда Арсен сможет вернуться к работе в общей группе, — приводит слова Мундуате «ВсеПроСпорт».

Ранее в пресс-службе «Реала Сосьедад» сообщили, что Захарян досрочно покинул тренировку команды из-за болевых ощущений. Позднее испанский клуб заявил, что у Арсена диагностирован рецидив травмы четырёхглавой мышцы бедра, российский полузащитник выбыл из строя на несколько недель.

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