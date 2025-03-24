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Гурцкая — о Дзюбе: его мерзкий характер проявился, когда он уходил из «Локомотива»

Гурцкая — о Дзюбе: его мерзкий характер проявился, когда он уходил из «Локомотива»
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Известный футбольный агент Тимур Гурцкая отреагировал на слова нападающего сборной России и «Акрона» Артёма Дзюбы о том, что он не разбирается в футболе.

– Вертолёта у меня нет, вертолётик – это после пятницы. Публичные люди не должны быть лично знакомы, чтобы сделать какой-то вывод друг о друге. Какой он человек – показало много всякого, что он делал в жизни.

– Например?
– Много, я не хочу передачу посвящать Дзюбе. Но как я разбираюсь в футболе, хорошо или плохо, точно не ему судить. Потому что мы вообще не знаем, как он разбирается в футболе.

– Если вы судите о том, какой он человек, то он имеет право судить, разбираетесь ли вы в футболе.
– Хорошо. По его мнению, может быть такое, что я не разбираюсь в футболе. Ему я точно не собираюсь доказывать. Если вы спросите Сашу Мостового, то он тоже скажет, что я не разбираюсь в футболе, потому что я не играл в футбол. Но это же не значит, что я не разбираюсь в футболе лучше, чем они.

– Ситуация, которая заставила вас думать так о Дзюбе?
– Нет какой-то одной ситуации, есть комплекс вещей за 15 лет, который сделал характеристику. То, что он в последние годы стал меньше чудить, стал покладистым пай-мальчиком, не значит, что всё стерлось. Он повзрослел чуть-чуть, больше играет на публику.

Его мерзкий характер проявился, когда он уходил из «Локомотива». Он стал обсирать людей, которые ему дали возможность как-то ожить. Я видел его интервью, где все люди, которые были в его жизни, – говно, а он всегда весь в белом, – сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».

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