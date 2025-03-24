Батраков высказался о проверке VAR после гола Сильянова, которая длилась семь минут

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков прокомментировал длительную паузу, вызванную проверкой VAR в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо». Победный гол на 76-й минуте забил защитник железнодорожников Александр Сильянов, а ассистент арбитра просматривал эпизод в течение семи минут.

«Замёрзли, начали разминаться. Мне кажется, это в первый раз, когда ничего не было понятно. Вроде гол забили, главный показывает на центр, боковой поднимает флажок. Я подбежал к судье, он сказал, что будет проверка. Мы вроде чуть порадовались, потом VAR, далее семь минут, затем засчитали, немного порадовались и продолжили», — поделился Батраков в эфире «Матч ТВ».

Победа над «Динамо» позволила «Локомотиву» довести количество набранных в сезоне очков до 40 и опередить бело-голубых в турнирной таблице. За девять туров до конца чемпионата железнодорожники располагаются на четвёртой строчке.