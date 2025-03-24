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Батраков высказался о проверке VAR после гола Сильянова, которая длилась семь минут

Батраков высказался о проверке VAR после гола Сильянова, которая длилась семь минут
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Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков прокомментировал длительную паузу, вызванную проверкой VAR в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо». Победный гол на 76-й минуте забил защитник железнодорожников Александр Сильянов, а ассистент арбитра просматривал эпизод в течение семи минут.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
15 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Воробьёв – 38'     1:1 Артур – 45'     2:1 Сильянов – 76'    

«Замёрзли, начали разминаться. Мне кажется, это в первый раз, когда ничего не было понятно. Вроде гол забили, главный показывает на центр, боковой поднимает флажок. Я подбежал к судье, он сказал, что будет проверка. Мы вроде чуть порадовались, потом VAR, далее семь минут, затем засчитали, немного порадовались и продолжили», — поделился Батраков в эфире «Матч ТВ».

Победа над «Динамо» позволила «Локомотиву» довести количество набранных в сезоне очков до 40 и опередить бело-голубых в турнирной таблице. За девять туров до конца чемпионата железнодорожники располагаются на четвёртой строчке.

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