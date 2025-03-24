Мама Артёма Дзюбы: мы не верили, что его вызовут в сборную, думали, шансов нет

Мама нападающего тольяттинского «Акрона» и сборной России Артёма Дзюбы Светлана Дзюба поделилась мнением о вызове своего сына в национальную команду.

«Дождались. Мы уже, конечно, не верили, думали, шансов нет. Когда мы узнали [о вызове Артёма в сборную], мы не поверили. Спасибо всем огромное, сборной, всем, кто поверил и вызвал его. Это же не только для него гордость, его достижение, но и для всего российского футбола», — сказала Светлана Дзюба в эфире «Матч ТВ».

В товарищеской встрече с Гренадой Артём Дзюба установил рекорд по количеству голов в составе сборной России. Забитый на 43-й минуте мяч стал для нападающего 31-м в футболке национальной команды.