Комличенко пинал Мостового, Глушенков шутил с Горшковым. Фото с тренировок России и Замбии

24 марта на Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина в Москве национальные команды России и Замбии провели открытые тренировки, по окончании которых наставники и игроки команд ответили на вопросы журналистов.

Лучшие кадры тренировок перед матчем Россия – Замбия и пресс-конференций – в репортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

«Сильные стороны Замбии – физика, мощь, атлетизм, скорость, техника. Возможно, есть проблемы по организации игры, но они есть у многих сборных», — отметил на пресс-конференции главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Товарищеский матч Россия – Замбия также пройдёт на стадионе «Динамо» 25 марта. Встреча начнётся в 20:00 мск.