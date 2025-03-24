Криштиану Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса за количество побед со сборной
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Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду перед матчем с национальной командой Дании (5:2) в рамках ответной игры 1/4 финала Лиги наций УЕФА получил сертификат от Книги рекордов Гиннесса за рекорд по количеству побед во встречах на уровне национальных команд.
Лига наций УЕФА . Лига А. 1/4 финала. 2-й матч
23 марта 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Португалия
Окончен
5 : 2
ДВ
Дания
1:0 Андерсен – 38' 1:1 Кристенсен – 56' 2:1 Роналду – 72' 2:2 Эриксен – 76' 3:2 Тринкан – 86' 4:2 Тринкан – 91' 5:2 Рамуш – 115'
Со сборной Португалии Криштиану Роналду одержал 132 победы, что является мировым рекордом, обогнав по этому показателю испанского защитника «Монтеррея» Серхио Рамоса.
В 1/2 финала Лиги наций УЕФА сборная Португалии сыграет с Германией. Матч состоится 4 или 5 июня.
Сборная Испании является действующим победителем Лиги наций УЕФА. В финале прошлого розыгрыша она одолела Хорватию (0:0, 5:4 пен.).
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