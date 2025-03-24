Криштиану Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса за количество побед со сборной

Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду перед матчем с национальной командой Дании (5:2) в рамках ответной игры 1/4 финала Лиги наций УЕФА получил сертификат от Книги рекордов Гиннесса за рекорд по количеству побед во встречах на уровне национальных команд.

Со сборной Португалии Криштиану Роналду одержал 132 победы, что является мировым рекордом, обогнав по этому показателю испанского защитника «Монтеррея» Серхио Рамоса.

В 1/2 финала Лиги наций УЕФА сборная Португалии сыграет с Германией. Матч состоится 4 или 5 июня.

Сборная Испании является действующим победителем Лиги наций УЕФА. В финале прошлого розыгрыша она одолела Хорватию (0:0, 5:4 пен.).