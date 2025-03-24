Бывший нападающий «Урала» Чисамба Лунгу заявил о желании получить российский паспорт

Экс-футболист «Урала» Чисамба Лунгу, который выступал за клуб из Екатеринбурга с 2010 по 2017 год, рассказал, что планирует стать гражданином России.

— У тебя есть российский паспорт?

— Так и не получил его, хоть и прожил здесь семь лет. Хотел бы это исправить. Зато по-русски немного говорю. Когда уехал из «Урала», чуть подзабыл, но сейчас работаю с молодыми футболистами в академии и должен постоянно общаться с ними.

— Что можешь сказать на русском?

— Очень красивая девушка (смеётся), — приводит слова Лунгу Sport24.

Бывший форвард «Урала» и сборной Замбии завершил профессиональную карьеру летом прошлого года. Сейчас Чисамба Лунгу выступает за екатеринбургский медиафутбольный клуб «СиндЕкат» и работает тренером в академии «Урала».