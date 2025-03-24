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Карло Анчелотти признан лучшим итальянским тренером сезона-2023/2024

Карло Анчелотти признан лучшим итальянским тренером сезона-2023/2024
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти был признан лучшим итальянским тренером за сезон-2023/2024. Об этом сообщила пресс-служба Федерации футбола Италии.

В том сезоне вместе с мадридским «Реалом» Карло Анчелотти стал чемпионом Испании, потерпев всего лишь одно поражение, а также выиграл Лигу чемпионов, одолев в финале дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0.

В текущем сезоне мадридский «Реал» находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 60 очков за 28 встреч. В Лиге чемпионов «сливочные» вышли в 1/4 финала турнира, где сыграют с лондонским «Арсеналом». В кубке Испании команда Анчелотти одержала победу в первом полуфинальном матче с «Реалом Сосьедад» со счётом 1:0.

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