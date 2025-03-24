Вратарь сборной России U21 пролетит за 11 дней расстояние, почти равное длине экватора

Вратарь «Сочи» и молодёжной сборной России Александр Дёгтев преодолеет путь в 40 тыс. км за 11 дней. Длина экватора Земли всего на 75 км превышает расстояние, которое голкипер провёдёт в воздухе во время перелётов в паузу на матчи сборных.
Полный маршрут Дегтёва опубликовал официальный телеграм-канал молодёжных сборных России. Сообщается, что голкипер преодолеет путь: «Сочи — Москва — Хабаровск — Москва — Стамбул — Богота — Кали — Богота — Стамбул — Сочи».
Напомним, молодёжная сборная России провела две встречи со сверстниками из Колумбии. Обе игры были для российской команды выездными. В первом матче россияне уступили со счётом 0:1. Ответная игра завершилась вничью — 2:2. В первой встрече вратарь «Сочи» остался в запасе. Во второй — вышел на поле в старте и отыграл 90 минут.
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