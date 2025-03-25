«Немного волнительно, но постепенно привыкаю», Батраков — о вызове в сборную России

Центральный полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков прокомментировал своё включение в заявку национальной команды России на мартовский тренировочный сбор.
«Мне очень приятно, что тренерский штаб сборной вызвал меня на командный сбор, на игры. Это всегда немного волнительно, но я постепенно привыкаю», — поделился Батраков в эфире «Матч ТВ».
Алексей Батраков вышел на поле в товарищеской встрече с Гренадой в среду, 19 марта. Сборная России одержала разгромную победу со счётом 5:0, а Батраков провёл на поле 90 минут и записал на свой счёт результативную передачу. Этот матч стал для 19-летнего футболиста третьим в составе сборной. Впервые он был вызван в состав национальной команды в ноябре 2024 года на встречи с Брунеем (11:0) и Сирией (4:0).
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