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У нападающего ПСВ диагностирована активная стадия туберкулеза — De Telegraaf

У нападающего ПСВ диагностирована активная стадия туберкулеза — De Telegraaf
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У нападающего «ПСВ Эйндховен» Лукаса Переса диагностирована активная стадия туберкулеза. Об этом сообщила De Telegraaf.

По информации СМИ, 36-летний форвард ближайшие три-четыре недели будет вынужден провести в изоляции, а также пройти курс лечения антибиотиками. Точная дата возвращения игрока на поле не называется, но предполагается, что нападающий будет отсутствовать как минимум до конца сезона.

23 февраля «ПСВ Эйндховен» объявил о подписании контракта с 36-летним нападающим Лукасом Пересом, который находился в статусе свободного агента. Предыдущим клубом испанца был «Депортиво», выступающий в испанской Сегунде.

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