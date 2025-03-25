Польша победила Мальту во 2-м туре отбора ЧМ-2026 и возглавила группу

Завершился матч 2-го тура квалификационного турнира к чемпионату мира 2026 года, в котором встречались сборные Польши и Мальты. Игра проходила на стадионе «Народовы» в Варшаве (Польша). В качестве главного арбитра на встрече работал Мортен Крог из Дании. Счёт матча — 2:0 в пользу сборной Польши.

Дублем отметился нападающий Кароль Свидерски из греческого «Панатинаикоса». 28-летний игрок открыл счёт во встрече на 27-й минуте с передачи экс-форварда «Милана» Кшиштофа Пёнтека. Второй гол был забит на 51-й минуте. Ассистировал Свидерскому полузащитник Якуб Модер. Отметим, форвард «Барселоны» Роберт Левандовски начинал матч в запасе и появился на поле лишь на 66-й минуте. На 90+1-й минуте с поля был удалён нападающий Мальты Ильяс Шуареф.

Победа позволила сборной Польши подняться на первое место в турнирной таблице группы G. После двух туров у поляков максимум набранных очков, туром ранее они одержали победу над сборной Литвы (1:0). Мальта с нулём очков в двух встречах занимает последнее место в группе.