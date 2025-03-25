Сборная Англии разгромила Латвию в матче 2-го тура отбора ЧМ-2026

Завершился матч 2-го тура квалификационного турнира к чемпионату мира 2026 года, в котором встречались сборные Англии и Латвии. Игра проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Орель Гринфилд из Израиля. Сборная Англии одержала победу со счётом 3:0.

Счёт в матче был открыт на 38-й минуте, отличился защитник сборной Англии Рис Джеймс. На 68-й минуте Гарри Кейн удвоил преимущество хозяев. На 75-й минуте Эберечи Эзе довёл счёт до разгромного.

Сборная Англии занимает первое место в группе К квалификационного турнира к чемпионату мира – 2026, набрав шесть очков после двух туров. Сборная Латвии с тремя очками находится на третьем месте.