Футболисты молодёжной сборной России не смогли вылететь из Колумбии — источник

Футболисты молодёжной сборной России застряли в колумбийском городе Кали из-за сломавшегося самолёта, сообщает Sport Baza.

По данным источника, проблемы возникли при вылете из Кали в Боготу. Самолёт с российскими футболистами уже выехал на полосу, когда капитан воздушного судна объявил о неисправности и вернулся на стоянку. В итоге игроки так и не смогли вылететь в Боготу и пропустили свой рейс в Стамбул.

Отмечается, что часть футболистов и административного штаба сумели улететь в Турцию, поскольку они возвращались в столицу Колумбии из Кали другим рейсом.

Напомним, в Колумбии сборная России провела два товарищеских матча.