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Скалони отреагировал на сравнения Ямаля с Месси

Скалони отреагировал на сравнения Ямаля с Месси
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о сравнениях 17-летнего вингера «Барселоны» Ламина Ямаля с капитаном национальной команды Лионелем Месси.

«Ямаль – один из лучших игроков в мире, однако, честно говоря, их с Месси трудно сравнивать. Не хочу говорить то, что не хочу, но Ламин – отличный футболист», — приводит слова Скалони beIN Sports.

В нынешнем сезоне Ямаль принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

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