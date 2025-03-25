24 марта состоялись восемь матчей европейской квалификации чемпионата мира 2026 года. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами встреч, прошедших в указанный день.

Результаты матчей европейской квалификации ЧМ-2026 24 марта:

Литва — Финляндия — 2:2;

Албания — Андорра — 3:0;

Англия — Латвия — 3:0;

Босния и Герцеговина — Кипр — 2:1;

Польша — Мальта — 2:0;

Сан-Марино — Румыния — 1:5.

Напомним, в финале чемпионата мира 2022 года сборная Аргентины обыграла национальную команду Франции. Основное время встречи завершилось со счётом 3:3. В той игре хет-триком отметился нападающий «петухов» Килиан Мбаппе. В составе Аргентины дубль оформил форвард Лионель Месси, а также один гол забил вингер Анхель Ди Мария. В послематчевой серии пенальти аргентинские футболисты оказались мастеровитее и одержали в ней победу со счётом 4:2.