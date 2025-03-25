Поль Погба определился с местом продолжения карьеры

Французский полузащитник Поль Погба, ныне находящийся в статусе свободного агента, готовится к возвращению на поле.

Как сообщает Fichajes, французский футболист принял решение присоединиться к «Интер Майами». Переговоры француза с американским клубом находятся в продвинутой стадии. Сделка может состояться в ближайшее время. Отмечается, что на решение Погба повлияло нахождение в «Интер Майми» Лионеля Месси.

Последним клубом Погба был туринский «Ювентус», с которым игрок расторг контракт в октябре прошлого года. Ранее футболист также выступал в составе «Манчестер Юнайтед».

Погба станцевал с травмированным коленом: