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Поль Погба определился с местом продолжения карьеры

Поль Погба определился с местом продолжения карьеры
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Французский полузащитник Поль Погба, ныне находящийся в статусе свободного агента, готовится к возвращению на поле.

Как сообщает Fichajes, французский футболист принял решение присоединиться к «Интер Майами». Переговоры француза с американским клубом находятся в продвинутой стадии. Сделка может состояться в ближайшее время. Отмечается, что на решение Погба повлияло нахождение в «Интер Майми» Лионеля Месси.

Последним клубом Погба был туринский «Ювентус», с которым игрок расторг контракт в октябре прошлого года. Ранее футболист также выступал в составе «Манчестер Юнайтед».

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