Тренер сборной Замбии Авраам Грант поделился ожиданиями от матча с Россией

Главный тренер сборной Замбии Авраам Грант поделился ожиданиями от матча с национальной командой России.

«Мы играем в современный футбол — хороши в атаке и в защите. Посмотрите наши недавние матчи. Нам удавалось сохранять баланс в игре. Мы хотим победить, но здесь мы, прежде всего, для того, чтобы учиться», — сказал Грант в эфире «Матч ТВ».

Матч между сборными России и Замбии состоится во вторник, 25 марта. Игра пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Напомним, с конца февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. С тех пор сборная России по футболу проводит только товарищеские матчи. 19 марта подопечные Валерия Карпина обыграли сборную Гренады со счётом 5:0.