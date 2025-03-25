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Александр Мостовой сделал выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду

Александр Мостовой сделал выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой сделал выбор между нападающим «Интер Майами» Лионелем Месси и форвардом «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Месси и Роналду — два величайших футболиста, которые на протяжении 20 лет разрывают и устанавливают всевозможные рекорды, это просто фантастика. Они весь земной шар восхищают своей игрой, два гениальных игрока. Думаю, вскоре искусственный интеллект будет изучать их феноменальный талант. Они неразрывно связаны друг с другом, всегда идут вместе.

Для меня Месси — номер один, бог даровал человеку талант. Все могут тренироваться хоть по 100 часов, но если тебе не дано свыше, то хоть сколько бы ты ни тренировался, не будешь играть так же», — приводит слова Мостового «Газета.Ru».

Напомним, за свою карьеру Лионель Месси завоевал восемь «Золотых мячей» и является рекордсменом по этому показателю. Роналду, в свою очередь, выигрывал «Золотой мяч» пять раз.

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