Гурцкая рассказал, как Карпин объяснил ему решение вызвать Дзюбу в сборную России

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, как главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил ему решение вызвать нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбу на сбор национальной команды.

«Карпин мне объяснил эту ситуацию [с вызовом Дзюбы]. Он сказал: «Я хотел показать, что я взрослый дядя. Понимая, что будет очень много вопросов, что я лично не хочу дать Артёму побить рекорд». Он сказал, что эта идея пришла в голову лично ему, он с ней обратился, условно, в РФС: «Я хочу позвать Дзюбу». На что от руководителей, Митрофанова и Дюкова, получил ответ: «Если ты считаешь нужным его звать — зови, никаких препятствий нет».

Что Карпину мешало раньше вызвать Дзюбу? Наверное, пришло время, когда он посчитал, что надо закрыть этот вопрос, потому что иначе будет очень много ненужных разговоров о том, что он не дал ему это сделать, просто из вредности», — сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».

В товарищеской встрече с Гренадой Артём Дзюба установил рекорд по количеству голов в составе сборной России. Забитый на 43-й минуте мяч стал для нападающего 31-м в футболке национальной команды.