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Гурцкая рассказал, как Карпин объяснил ему решение вызвать Дзюбу в сборную России

Гурцкая рассказал, как Карпин объяснил ему решение вызвать Дзюбу в сборную России
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Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, как главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил ему решение вызвать нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбу на сбор национальной команды.

«Карпин мне объяснил эту ситуацию [с вызовом Дзюбы]. Он сказал: «Я хотел показать, что я взрослый дядя. Понимая, что будет очень много вопросов, что я лично не хочу дать Артёму побить рекорд». Он сказал, что эта идея пришла в голову лично ему, он с ней обратился, условно, в РФС: «Я хочу позвать Дзюбу». На что от руководителей, Митрофанова и Дюкова, получил ответ: «Если ты считаешь нужным его звать — зови, никаких препятствий нет».

Что Карпину мешало раньше вызвать Дзюбу? Наверное, пришло время, когда он посчитал, что надо закрыть этот вопрос, потому что иначе будет очень много ненужных разговоров о том, что он не дал ему это сделать, просто из вредности», — сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».

В товарищеской встрече с Гренадой Артём Дзюба установил рекорд по количеству голов в составе сборной России. Забитый на 43-й минуте мяч стал для нападающего 31-м в футболке национальной команды.

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