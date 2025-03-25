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Гурцкая ответил на вопрос, почему Осинькин не покинул «Крылья Советов»

Гурцкая ответил на вопрос, почему Осинькин не покинул «Крылья Советов»
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Футбольный агент Тимур Гурцкая ответил на вопрос, почему российский специалист Игорь Осинькин остался на посту главного тренера самарских «Крыльев Советов».

«Осинькина же отстояли: клуб, футболисты, болельщики. Губернатор дал слово, что до конца года его не уволит. Прописали отступные – сто миллионов в каждую сторону. Мы тебя увольняем – мы платим, ты уходишь – ты нам платишь. Даже если бы оставался один день. Поэтому, когда он хотел уйти без компенсации, ему сказали: «Если тебе так приспичило уходить, плати сто миллионов и уходи», — сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».

После 21 тура российского футбольного первенства «Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 19 очков. В следующем матче внутреннего первенства самарцы сыграют с московским «Локомотивом» на домашней арене. Напомним, Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с 2020 года. Ранее российский специалист работал с такими командами, как «Чертаново», «Кубань», «Тольятти».

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