Гурцкая ответил на вопрос, почему Осинькин не покинул «Крылья Советов»

Футбольный агент Тимур Гурцкая ответил на вопрос, почему российский специалист Игорь Осинькин остался на посту главного тренера самарских «Крыльев Советов».

«Осинькина же отстояли: клуб, футболисты, болельщики. Губернатор дал слово, что до конца года его не уволит. Прописали отступные – сто миллионов в каждую сторону. Мы тебя увольняем – мы платим, ты уходишь – ты нам платишь. Даже если бы оставался один день. Поэтому, когда он хотел уйти без компенсации, ему сказали: «Если тебе так приспичило уходить, плати сто миллионов и уходи», — сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».

После 21 тура российского футбольного первенства «Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 19 очков. В следующем матче внутреннего первенства самарцы сыграют с московским «Локомотивом» на домашней арене. Напомним, Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с 2020 года. Ранее российский специалист работал с такими командами, как «Чертаново», «Кубань», «Тольятти».