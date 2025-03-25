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«Нам скажут: «Вы идиоты?» Валерий Карпин назвал проблему в российском футболе

«Нам скажут: «Вы идиоты?» Валерий Карпин назвал проблему в российском футболе
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил о проблеме центральных защитников в национальной команде.

«Российские центральные защитники? Сколько их в топ-6 РПЛ? Дивеев, всё. Есть проблема? Что с этим делать, не знаю. Ни я, ни РФС. Сейчас мы скажем Семаку и Николичу, они проиграют две игры и скажут нам: «Вы идиоты?» — приводит слова Карпина Telegram-канал «Футбольный Биги».

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 46 очками после 21 тура. На втором месте располагается «Спартак» (43). Столько же очков у «Зенита», но сине-бело-голубые уступают красно-белым по дополнительным показателям.

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