«Нам скажут: «Вы идиоты?» Валерий Карпин назвал проблему в российском футболе

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил о проблеме центральных защитников в национальной команде.

«Российские центральные защитники? Сколько их в топ-6 РПЛ? Дивеев, всё. Есть проблема? Что с этим делать, не знаю. Ни я, ни РФС. Сейчас мы скажем Семаку и Николичу, они проиграют две игры и скажут нам: «Вы идиоты?» — приводит слова Карпина Telegram-канал «Футбольный Биги».

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 46 очками после 21 тура. На втором месте располагается «Спартак» (43). Столько же очков у «Зенита», но сине-бело-голубые уступают красно-белым по дополнительным показателям.