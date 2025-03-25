Инсайдер Плеттенберг поделился информацией о будущем главной звезды «Байера» Вирца

По информации журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, «Байер» подготовил новый контракт для своего полузащитника Флориана Вирца.

Как сообщает источник, соглашение будет рассчитано как минимум до июня 2028-го и будет включать сумму отступных, которая активируется следующим летом.

Клуб ожидает решения игрока, которое должно быть принято в ближайшее время.

Уже этим летом Вирца хотят подписать «Бавария» и «Манчестер Сити» – «Байер» открыт к переговорам, но будет рассматривать предложения только в размере € 120-130 млн + бонусы.

В текущем сезоне Вирц забил 15 голов и отдал 12 ассистов в 38 матчах за клуб.

«Байер» обыграл «Рот-Вайсс Эс» в товарищеском матче