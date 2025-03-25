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Инсайдер Плеттенберг поделился информацией о будущем главной звезды «Байера» Вирца

Инсайдер Плеттенберг поделился информацией о будущем главной звезды «Байера» Вирца
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По информации журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, «Байер» подготовил новый контракт для своего полузащитника Флориана Вирца.

Как сообщает источник, соглашение будет рассчитано как минимум до июня 2028-го и будет включать сумму отступных, которая активируется следующим летом.

Клуб ожидает решения игрока, которое должно быть принято в ближайшее время.

Уже этим летом Вирца хотят подписать «Бавария» и «Манчестер Сити» – «Байер» открыт к переговорам, но будет рассматривать предложения только в размере € 120-130 млн + бонусы.

В текущем сезоне Вирц забил 15 голов и отдал 12 ассистов в 38 матчах за клуб.

«Байер» обыграл «Рот-Вайсс Эс» в товарищеском матче

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