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Одна из главных звёзд сборной Украины может перейти в «Наполи»

Одна из главных звёзд сборной Украины может перейти в «Наполи»
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Полузащитник «Шахтёра» и сборной Украины Георгий Судаков входит в сферу интересов «Наполи», сообщает Corriere dello Sport.

По данным источника, итальянский клуб давно следит за игроком и делал попытки купить его, но помешали ограничения на подписание игроков не из Европейского союза.

При этом 22-летний украинец был близок к переходу в январе 2024 года, но «Наполи» предложил за него € 40 млн, но «Шахтёр» хотел получить € 50 млн.

Также неаполитанцы проявляют интерес ещё к двум центральным полузащитникам. Это Давиде Фраттези («Интер») и Габриэль Вейга («Аль-Ахли»).

В феврале 2024 года горняки подписали с Судаковым новое соглашение, которое рассчитано до 31 декабря 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 32 млн.

Промах Трента, провал Суперлиги и вжух «Наполи». ХиТ #166

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