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В АПЛ отклонили запрос «Ливерпуля» и «Эвертона» о переносе дерби

В АПЛ отклонили запрос «Ливерпуля» и «Эвертона» о переносе дерби
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«Ливерпуль» и «Эвертон» сделали запрос руководству Английской Премьер-лиги о переносе марсисайдского дерби на день раньше. Лига отклонила его. Их встреча в рамках 30-го тура АПЛ состоится второго апреля. Об этом сообщает Mail Sport.

Англия — Премьер-лига . 30-й тур
02 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Эвертон
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, в следующую субботу «Эвертон» играет с «Арсеналом» и хотел бы иметь дополнительный день на подготовку к встрече, как и «Ливерпуль», у которого в воскресенье должна состояться игра с лондонским «Фулхэмом».

Напомним, на данный момент «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги, на второй строчке расположился «Арсенал».

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