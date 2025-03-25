В АПЛ отклонили запрос «Ливерпуля» и «Эвертона» о переносе дерби

«Ливерпуль» и «Эвертон» сделали запрос руководству Английской Премьер-лиги о переносе марсисайдского дерби на день раньше. Лига отклонила его. Их встреча в рамках 30-го тура АПЛ состоится второго апреля. Об этом сообщает Mail Sport.

По информации источника, в следующую субботу «Эвертон» играет с «Арсеналом» и хотел бы иметь дополнительный день на подготовку к встрече, как и «Ливерпуль», у которого в воскресенье должна состояться игра с лондонским «Фулхэмом».

Напомним, на данный момент «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги, на второй строчке расположился «Арсенал».