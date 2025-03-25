В АПЛ отклонили запрос «Ливерпуля» и «Эвертона» о переносе дерби
Поделиться
«Ливерпуль» и «Эвертон» сделали запрос руководству Английской Премьер-лиги о переносе марсисайдского дерби на день раньше. Лига отклонила его. Их встреча в рамках 30-го тура АПЛ состоится второго апреля. Об этом сообщает Mail Sport.
Англия — Премьер-лига . 30-й тур
02 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Эвертон
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
По информации источника, в следующую субботу «Эвертон» играет с «Арсеналом» и хотел бы иметь дополнительный день на подготовку к встрече, как и «Ливерпуль», у которого в воскресенье должна состояться игра с лондонским «Фулхэмом».
Напомним, на данный момент «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги, на второй строчке расположился «Арсенал».
Материалы по теме
Комментарии
- 25 марта 2025
-
07:19
-
07:01
-
06:37
-
06:28
-
06:26
-
06:16
-
06:16
-
06:04
-
05:53
-
05:46
-
04:59
-
03:28
-
03:25
-
03:07
-
02:43
-
02:35
-
01:56
-
01:49
-
01:43
-
01:23
-
00:43
-
00:43
-
00:40
-
00:23
- 24 марта 2025
-
23:49
-
23:37
-
23:19
-
23:00
-
23:00
-
22:55
-
22:42
-
22:17
-
21:55
-
21:46
-
21:44