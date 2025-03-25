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Стал известен возможный новый клуб голкипера «Реала» и сборной Украины Андрея Лунина

Стал известен возможный новый клуб голкипера «Реала» и сборной Украины Андрея Лунина
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«Галатасарай» заинтересовался голкипером «Реала» и сборной Украины Андреем Луниным, сообщает Sporx.

По данным источника, турецкий клуб не планирует продлевать контракт с 38-летним уругвайским вратарём Фернандо Муслерой, срок соглашения которого с клубом истекает летом 2025-го. Утверждается, что первым в списке кандидатов на усиление позиции вратаря является голкипер «Реала» Андрей Лунин.

«Галатасарай» попытается убедить 26-летнего украинского вратаря перейти в команду, используя фактор выступлений клуба в Лиге чемпионов.

Отмечается, что руководство действующих чемпионов Турции планирует выделить значительную часть трансферного бюджета на возможный трансфер Лунина. В «Галатасарае» в ближайшие дни готовятся начать официальные контакты с «Реалом».

Также сообщается об интересе к Лунину со стороны «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и «Баварии».

Напомним, что в прошлом году Лунин подписал контракт с испанским клубом. Новое соглашение Андрея с «Реалом» рассчитано до лета 2030 года. Вратарь сборной Украины выступает за «сливочных» с лета 2018 года.

В текущем сезоне Лунин сыграл 12 матчей за клуб и сборную во всех турнирах, пропустил 17 голов и трижды сыграл на ноль.

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