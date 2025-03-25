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«Вёл себя как чужой человек». Журналист — о последних тренировках Мотты в «Ювентусе»

«Вёл себя как чужой человек». Журналист — о последних тренировках Мотты в «Ювентусе»
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42-летний итальянский специалист Тьяго Мотта был уволен с должности главного тренера «Ювентуса». Издание La Repubblica сообщает, что на последних тренировках Мотта почти не вмешивался в процесс и не хотел общаться с игроками.

Также несколько футболистов команды поделились с неназванным журналистом издания, что после нелестных результатов главный тренер проявлял пассивность и не пытался изменить ситуацию.

«Последние тренировки, когда половина состава была на международном собрании, Мотта приходил как чужой человек. Он стоял в стороне, ничего не говоря. Он не проявил намерения менять методы, которые привели его к вылету из турниров и, в конечном счёте, из гонки за Лигу чемпионов, следуя необратимому пути к краху. В своей непоколебимой приверженности последовательности Тиаго предпочёл быть заменённым, а не меняться», – сообщает журналист издания.

Ранее стало известно, что «Ювентус» назначил новым главным тренером Игоря Тудора.

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