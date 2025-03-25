«Замбия сильнее торгового центра». Мостовой отреагировал на соперника сборной России

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о предстоящем матче национальной команды России с Замбией. Встреча состоится на стадионе «ВТБ Арена» уже сегодня, 25 марта, начало в 20:00 мск.

«Замбия сильнее торгового центра.

Замбия однозначно сильнее Гренады, это африканская сборная. Посмотрим. Последние игры нашей сборной — не с самыми сильными соперниками. Вышли, сыграли, сели в автобус, уехали.

Какой счёт будет? Не знаю. С Гренадой 10:0 не получилось, всё-таки соперник сильный оказался, 174-е место в рейтинге», — написал Мостовой в своём телеграм-канале.

Отметим, вероятно, имеется в виду расположенный в Люберцах ТЦ «Гренада».