Болельщики «Манчестер Юнайтед» анонсировали новые протесты против руководства клуба

29 марта ФК «Юнайтед» и фанатская группа «The 1958» проведут совместную акцию против руководства клуба. Об этом сообщает издание The Guardian.

Протест под названием «United United Day» станет первой совместной акцией между командой и болельщиками.

Фанаты будут протестовать против политики владельцев клуба, приведших команду к долгам в размере £ 500 млн.

Сообщается, что эта акция состоится во время домашнего матча ФК «Юнайтед» против «Стоктона» в седьмом дивизионе Англии.

Ранее возле «Олд Траффорд» болельщики «Манчестер Юнайтед» уже неоднократно проводили акции протеста. На данный момент «МЮ» занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ.

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