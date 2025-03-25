Стали известны новые подробности и возможная дата возвращения Месси в «Барселону»

«Барселона» рассматривает возвращение своего легендарного нападающего Лионеля Месси, сообщает TEAMtalk.

По сведениям источника, «Барселона» запланировала возвращение аргентинца после чемпионата мира 2026 года. Каталонцы планируют мастштабное открытие реконструированного «Камп Ноу» перед началом сезона-2026/27 и именно для этого руководство «сине-гранатовых» хочет вернуть Месси. Аргентинец может закончить карьеру именно в «Барселоне».

«Барселона» временно играет на стадионе «Олимпик Льюис Компанис», пока ведутся ремонтные работы, и планирует провести официальные матчи на стадионе «Камп Ноу» в конце этого сезона. Однако ожидается, что даже если «Барса» вернётся туда в этом году, она будет работать с ограниченной вместимостью или с вместимостью в чуть более чем 60 000 зрителей, пока будут выполняться последние штрихи строительства.

По текущим прогнозам, реконструкция будет полностью завершена к сезону-2026/27, и именно тогда «Барселона» надеется представить Месси.

Месси защищал цвета «Барселоны» с 2003 по 2021 год, за это время он выиграл шесть раз «Золотой мяч», четырежды побеждал в Лиге Чемпионов и завоевал ещё целый ряд трофеев.

Месси кинули футболку «Барселоны» под ноги