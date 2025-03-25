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Ярослав Ракицкий возобновит карьеру и готовится подписать договор с новым клубом — Бурбас

Ярослав Ракицкий возобновит карьеру и готовится подписать договор с новым клубом — Бурбас
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Бывший защитник донецкого «Шахтёра», санкт-петербургского «Зенита» и сборной Украины Ярослав Ракицкий вернётся в большой футбол, сообщает журналист Игорь Бурбас в своём телеграм-канале.

По информации источника, игрок дал согласие на подписание контракта с одесским «Черноморцем».

Ракицкого пригласил в одесский клуб новоиспечённый тренер Александр Кучер, отыгравший с Ярославом много сезонов в «Шахтёре».

В прошлом сезоне Ярослав Ракицкий провёл за «Шахтёр» 18 матчей, отличившись двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. С лета 2024 г. Он с января 2025 года находится в статусе свободного агента.

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