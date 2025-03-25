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Криштиану Роналду отметился необычным показателем в сборной после достижения 30 лет

Криштиану Роналду отметился необычным показателем в сборной после достижения 30 лет
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Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду, отличившийся голом в ответном матче Лиги наций УЕФА с Данией (5:2), забил, таким образом, 84-й мяч за национальную команду после достижения 30 лет.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/4 финала. 2-й матч
23 марта 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Португалия
Окончен
5 : 2
ДВ
Дания
1:0 Андерсен – 38'     1:1 Кристенсен – 56'     2:1 Роналду – 72'     2:2 Эриксен – 76'     3:2 Тринкан – 86'     4:2 Тринкан – 91'     5:2 Рамуш – 115'    

Как сообщает Opta Analyst, 40-летний Роналду забил больше голов за сборную после 30 лет, чем такие звёздные игроки, как Неймар (79), Пеле (77), Мирослав Клозе (71), Гарри Кейн (71), Дидье Дрогба (65), Роналдо (62), Златан Ибрагимович (62) и другие известные форварды за всю свою карьеру в национальной команде.

Ранее стало известно, что Криштиану Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса за количество побед (132) со сборной.

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