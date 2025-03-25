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Стало известно, в какой клуб может перейти нападающий «Ман Сити» Джек Грилиш

Стало известно, в какой клуб может перейти нападающий «Ман Сити» Джек Грилиш
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Английский вингер «Манчестер Сити» Джек Грилиш уже летом может сменить клуб.

По информации портала The Mirror, к англичанину стал проявлять интерес «Милан». Итальянский гранд готов летом предложить «горожанам» € 40 млн за английского вингера. «Россонери» также рассматривают аренду Джека.

«Манчестер Сити» открыт для трансфера, так как главный тренер клуба Хосеп Гвардиола больше не рассчитывает на футболиста.

Летом 2021 года Грилиш перешёл в «Ман Сити» за € 117.5 млн, что является самым дорогим трансфером в истории клуба.

В нынешнем сезоне Грилиш принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и пятью результативными передачами.

Холанд и Силва охраняли Грилиша от журналистов

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