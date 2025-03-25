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Томас Тухель прокомментировал свои первые матчи у руля сборной Англии

Томас Тухель прокомментировал свои первые матчи у руля сборной Англии
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Главный тренер сборной Англии по футболу Томас Тухель высказался по итогам двух первых матчей у руля команды.

«Мы прекрасно провели неделю на сборах, и сама игра была нормальной. Совершенно нормальная, хорошая игра. Не то чтобы какая‑то сумасшедшая или захватывающая, но результаты у нас очень хороши, с матчами всухую. Можно вынести немало положительных моментов, но ещё есть куда расти.

Я знакомлюсь с игроками, и у меня есть очень чёткое понимание, что они делали и как себя вели, ведь мы провели вместе столько часов. Одно удовольствие было быть с ними, мне это очень понравилось, так что в ближайшие дни я буду по ним скучать. Покажется странным, проснувшись завтра, не увидеть рядом 26 игроков, но так уж устроен футбол на уровне сборных», — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.

Напомним, Англия в отборочных матчах на чемпионат мира 2026 года обыграла Албанию (2:0), и Латвию (3:0).

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