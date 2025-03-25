Новый тренер «Ювентуса» Тудор проехал тысячу километров на авто, чтобы подписать контракт

46-летний хорватский новоиспечённый тренер «Ювентуса» Игорь Тудор проехал тысячу километров на автомобиле, чтобы подписать контракт с клубом. Об этом сообщает издание Sky Sports.

Сообщается, что специалист сразу после звонка от руководства клуба сел в автомобиль и уехал в Турин. К моменту освобождения от должности Тиаго Мотты хорват находился дома в Сплите.

Сообщается, что новый тренер команды уже полностью вошёл в работу и проводит тренировки с игроками, которые не выступают за сборные.

46-летний Игор Тудор играл за «Ювентус» с 1998 по 2007 год, а также был в тренерском штабе клуба в период с 2020-го по 2021-й. В качестве главного тренера он работал в «Марселе», «Лацио», «Вероне», «Удинезе» и других клубах.

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