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Семшов прокомментировал дебют 23-летнего Ибишева в сборной России

Семшов прокомментировал дебют 23-летнего Ибишева в сборной России
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Бывший футболист сборной России Игорь Семшов поделился мыслями об игре защитника «Ахмата» Турпал‑Али Ибишева в товарищеском матче национальной команды с Гранадой (5:0).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16'     2:0 Адамов – 42'     3:0 Дзюба – 43'     4:0 Фомин – 53'     5:0 Бакаев – 60'    

«Тяжело отметить негативные качества в игре наших футболистов — полное преимущество было. У защитников не так много работы было. Он не испортил игру. Дебют и приезд в сборной это значимое событие. Оно должно подхлестнуть его в игре за «Ахмат», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, для 23-летнего защитника Ибишева эта встреча стала дебютной за сборную России.

Отметим, сегодня, 25 марта, сборная России в очередном товарищеском матче, который пройдёт в Москве на стадионе «Динамо», встретится с командой Замбии. Игра состоится в 20:00 мск.

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