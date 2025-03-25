Семшов прокомментировал дебют 23-летнего Ибишева в сборной России
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Бывший футболист сборной России Игорь Семшов поделился мыслями об игре защитника «Ахмата» Турпал‑Али Ибишева в товарищеском матче национальной команды с Гранадой (5:0).
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16' 2:0 Адамов – 42' 3:0 Дзюба – 43' 4:0 Фомин – 53' 5:0 Бакаев – 60'
«Тяжело отметить негативные качества в игре наших футболистов — полное преимущество было. У защитников не так много работы было. Он не испортил игру. Дебют и приезд в сборной это значимое событие. Оно должно подхлестнуть его в игре за «Ахмат», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».
Напомним, для 23-летнего защитника Ибишева эта встреча стала дебютной за сборную России.
Отметим, сегодня, 25 марта, сборная России в очередном товарищеском матче, который пройдёт в Москве на стадионе «Динамо», встретится с командой Замбии. Игра состоится в 20:00 мск.
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