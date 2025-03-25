Семшов прокомментировал дебют 23-летнего Ибишева в сборной России

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов поделился мыслями об игре защитника «Ахмата» Турпал‑Али Ибишева в товарищеском матче национальной команды с Гранадой (5:0).

«Тяжело отметить негативные качества в игре наших футболистов — полное преимущество было. У защитников не так много работы было. Он не испортил игру. Дебют и приезд в сборной это значимое событие. Оно должно подхлестнуть его в игре за «Ахмат», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, для 23-летнего защитника Ибишева эта встреча стала дебютной за сборную России.

Отметим, сегодня, 25 марта, сборная России в очередном товарищеском матче, который пройдёт в Москве на стадионе «Динамо», встретится с командой Замбии. Игра состоится в 20:00 мск.