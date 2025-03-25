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«Боюсь, России может залететь что-то». Колыванов сделал прогноз на матч со сборной Замбии

«Боюсь, России может залететь что-то». Колыванов сделал прогноз на матч со сборной Замбии
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Экс-форвард национальной команды России Игорь Колыванов высказался о предстоящем товарищеском матче сборной России с национальной командой Замбии.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Замбия
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Боюсь, что может залететь что‑то. Думаю, что сборная России выиграет со счетом 4:1. Если не пропустим, то я буду двумя руками за», — сказал Колыванов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, встреча состоится уже сегодня, 25 марта, на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 20:00 мск.

Ранее сборная России одержала семь подряд побед с общей разницей 39:0. Предыдущий матч команды Валерия Карпина с национальной командой Гренады завершился разгромной победой — 5:0.

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