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Россия — Замбия: во сколько начало товарищеского матча, где смотреть трансляцию онлайн

Россия — Замбия: во сколько начало товарищеского матча, где смотреть трансляцию онлайн
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Сегодня, 25 марта, состоится товарищеский матч сборных России и Замбии. Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Замбия
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ранее сборная России одержала семь подряд побед с общей разницей 39:0. Предыдущий матч команды Валерия Карпина с национальной командой Гренады завершился разгромной победой — 5:0.

Напомним, с конца февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. С тех пор сборная России по футболу проводит только товарищеские матчи.

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