Сегодня, 25 марта, состоятся матчи 2-го тура европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомится с расписанием игр, которые пройдут в этот день.

Расписание матчей европейской квалификации к ЧМ-2026 на 25 марта:

20:00 мск. Молдавия — Эстония;

22:45 мск. Гибралтар — Чехия;

22:45 мск. Израиль — Норвегия;

22:45 мск. Лихтенштейн — Казахстан;

22:45 мск. Черногория — Фарерские острова;

22:45 мск. Северная Македония — Уэльс.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые примут участие 48 команд: 12 групп по четыре команды в каждой, в плей-офф будут выходить команды, занявшие первое и второе места, а также восемь лучших, занявших третье место; добавится новая стадия в плей-офф — 1/16 финала.