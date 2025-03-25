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Гарри Кейн рассказал, что ему приятно работать с Томасом Тухелем в сборной Англии

Гарри Кейн рассказал, что ему приятно работать с Томасом Тухелем в сборной Англии
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Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Англии по футболу Гарри Кейн отметил, что ему приятно работать под руководством главного тренера национальной команды Томаса Тухеля. Немецкий специалист возглавил сборную Англии в октябре прошлого года, к обязанностям Тухель приступил 1 января 2025-го.

«Трудно играть против 11 футболистов, расположившихся за линией мяча (в матче с Латвией. — Прим. «Чемпионата»). В целом можем быть довольны двумя сухими победами. Нам приходилось набираться терпения. Тухель фантастичен, он сразу же освоился. С ним приятно работать, он привнёс страсть», — приводит слова Кейна BBC.

Напомним, Англия в отборочных матчах на чемпионат мира 2026 года обыграла Албанию (2:0) и Латвию (3:0).

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